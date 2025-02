Morti in Rsafiglia | Nessuna chiamata

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.58 Non ha ricevuto "telefonata di cordoglio, ma una fattura per la degenza" del padre.Così ad alcuni quotidiani ha raccontato la figlia di uno dei tre anziani ospiti di Rsa fiorentine,nei giorni scorsi per intossicazioni forse dovute a cibi adulterati,avariati L'anziano genitore 86enne era stato portato in ospedale lunedì per vomito e diarrea ed era morto nel pomeriggio.Oltre a lui, altri due anziani sonoper intossicazioni. 4 le Rsa in cui si sono verificati malori accusati da 114degenti su 173.Aperta indagine sul caso