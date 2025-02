Lanazione.it - Morti in ospedale dopo i malori in Rsa: indagini per omicidio, “Cibo dei fornitori contaminato?”

Firenze, 15 febbraio 2025 -colposo e adulterazione o commercio colposo di sostanze alimentari. Sono le ipotesi di reato nel fascicolo d’inchiesta aperto dalla procura di Firenze per i tre anzianiil ricovero ina causa di un focolaio di gastroenterite scoppiato in alcune Rsa del fiorentino. Al momento non risultano indagati, in attesa dei risultati dell’autopsia disposta sui corpi dei tre anziani, due donne e un uomo, deceduti. Nuovi sopralluoghi sono stati eseguiti dal personale Asl e, da ieri, dalla sezione Nas dei carabinieri di Firenze (codelegate nelle). La pm titolare dell’inchiesta, Benedetta Foti, ha disposto accertamenti di polizia giudiziaria che coinvolgono anche gli ispettori dell’ufficio d’igiene dell’Asl Toscana Centro. Nel mirino è finito il centro di cottura di Monsavano di Pelago e i due pasti, pranzo e cena, serviti domenica scorsa in quattro strutture del Gruppo Sereni Orizzonti.