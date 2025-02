Quotidiano.net - Morti dopo i pasti nelle Rsa. I parenti: "Ora la verità"

Leggi su Quotidiano.net

di Pietro Mecarozzi L’ultima foto di babbo Giampiero è di fine settembre del 2023. È un ritratto di famiglia. Figli, nipoti esono riuniti attorno all’uomo e alla moglie. "Sessant’anni insieme", si legge sotto il post. Giampiero Samuelli e la moglie Caterina sono stati insieme più di mezzo secolo. E mai avrebbero pensato di separasi in questo modo. Perché Giampiero, 88anni originario di Terranuova Bracciolini (Arezzo), è una delle tre vittime della tragedia che ha travolto Firenze. Dove domenica scorsa a causa di un focolaio di gastroenterite in alcune Rsa nel territorio fiorentino, di proprietà del Gruppo Sereni Orizzonti, 114 anziani hanno accusato malori e tre sono decedutiil ricovero in ospedale. "Sono senza parole, voglio capire cosa è successo a mio padre", si sfoga la figlia Lucia.