Quotidiano.net - Morte di Giovanni Motisi: la Procura di Palermo indaga sulle rivelazioni di Zappadu

Leggi su Quotidiano.net

Su delega delladi, la polizia sta sentendo, in Sardegna, il fotoreporter Antonelloche, ieri, ha pubblicato su Gente la notizia della, in una clinica colombiana, del boss latitante, l'ultimo capomafia ricercato di Cosa nostra. Lachesulla latitanza di, condannato all'ergastolo per l'omicidio dell'ex capo della Mobile diNinni Cassarà, sta facendo accertamenti per capire se le informazioni in possesso disiano vere., detto 'u pacchiuni (il grasso), è ricercato dal 1998 e ha 65 anni. È inserito nell'elenco dei latitanti di "massima pericolosità" del programma speciale di ricerca del ministero dell'Interno. La sua storia criminale nella gerarchia di Cosa nostra è passata attraverso uno dei più gravi crimini degli anni di piombo: l'uccisione, appunto, il 6 agosto 1985 del vice questore Ninni Cassarà, capo della sezione investigativa della squadra mobile, uno degli investigatori più apprezzati daFalcone.