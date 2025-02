Tg24.sky.it - Morta per overdose a Roma, si indaga su chi ha ceduto la droga

Proseguono le indagini per chiarire le circostanze della morte di Camilla Sanvoisin, la giovane di 25 anni figlia del produttore televisivo Axel Egon Sanvoisin. La ragazza è stata trovata priva di vita all'alba di giovedì nell'appartamento del fidanzato, situato nella zona della Giustiniana. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto e, in particolare, per risalire all'identità di chi potrebbe averlaalla coppia.