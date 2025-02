Agi.it - Morta la nonna di Giulia Cecchettin, era parte civile nel processo a Filippo Turetta

Leggi su Agi.it

AGI - E'a 74 anni Carla Gatto, lapittrice e scrittrice di, uccisa dal fidanzatol'11 novembre 2023. Era la mamma di Ginoe si era costituitaal, non perdendosi un'udienza. L'avvocato Nicodemo Gentile che la affiancava la ricorda con un post sui social: "Cara Carla, dolcissima, che brutto colpo. Che donna importante che eri, vera, determinata. Risposte e contegni sempre composti, adeguati, ironici. Ferita a morte per la vicenda di, nonostante un dolore disumano, sei stata sempre vicina ai tuoi cari. Al(chiusosi in primo grado il 3 dicembre scorso con la condanna all'ergastolo di, ndr) non hai mancato a una sola udienza, sempre dignitosa, dietro di noi, accanto ai tuoi figli, sempre a proteggerli".