«Morgan, va' scazz li rizz cu u cul». La risposta di Serena Brancale all'artista che ha fatto a pezzi le canzoni di Sanremo - Il video

Cosa direbbe ache ha criticato i brani presenti in questa edizione del Festival di? «Io dico “, va’licu u cul”.traduci e ci sentiamo quando hai la traduzione sotto mano». Questa la, che sta diventando virale sui social, dell’artista, in gara all’Ariston con il brano “Anema e core“. Lei, barese, cresciuta nel conservatorio di L’Aquila, dove si diploma in canto jazz, replica in questo modo all’ex frontman dei Bluvertigo, che aveva dichiarato: «: mi fa davvero schifo, insopportabili i cantanti, zero originalità, zero ironia e zero autenticità. Le? Una più orrenda dell’altra, mia figlia in confronto è Stockhausen». Parole forti utilizzati da Enrico Lucci per provocare gli artisti. E, in perfetto barese, non si è tirata indietro.