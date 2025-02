Internews24.com - Moratti rivela: «Inter da Triplete, in Italia è la più attrezzata. Ronaldo il migliore che ho avuto»

di Redazionesi è espresso in unavista concessa a Sportweek: le dichiarazioni dell’ex presidente dell’si è espresso sul momento dell’e sulle ambizioni della squadra di Inzaghi, soffermandosi anche su qualche ricordo dei suoi anni in nerazzurro.IL PASSATO – «Ho voluto bene a tutti, anche perché con me sono sempre stati molto affettuosi pure a fine carriera, ma ne citerei un paio. Il primo è Paul Ince, di cui mi innamorai al punto da andare a prendermelo di persona con un viaggio in Inghilterra, anche per conoscere la sua famiglia. Lui era un tesoro. Peccato che poi fu proprio la moglie a insistere perché tornasse in patria. A chi sono più affezionato? Javier Zanetti, non solo per la lunga militanza. Arrivò insieme a Rambert che della coppia per gli altri era il pezzo pregiato.