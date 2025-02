Sololaroma.it - Monza-Lecce, il pronostico di Serie A: sorpresa Under 2.5

Il 25° turno diA entrerà sempre di più nel suo vivo, con la giornata di domani 16 febbraio che risulterà determinante. Già, perché sono tanti i posticipi utili per quanto concerne la classifica, sia nella zona alta che in quella bassa. Una delle gare da seguire senza se e senza domani nel pomeriggio domenicale metterà a confronto due realtà che vogliono rimanere nella massima categoria nostrana.Stiamo parlando di, che si affronteranno alle ore 15:00 allo stadio Brianteo in un vero e proprio spareggio salvezza. I biancorossi hanno dato il benservito a Salvatore Bocchetti, per richiamare Alessandro Nesta. Per i salentini, invece, l’obiettivo è quello di espugnare il campo di una rivale per la permanenza inA, dando prova così di essere una squadra organizzata e forte negli scontri diretti.