Montenegrino Valtravaglia, vola giù dal ponte e finisce nel torrente: morto motociclista

Montegrino(Varese) – Uno scooter a bordo strada, appoggiato alsul. A notarlo ieri mattina intorno alle 7 un automobilista che stava percorrendo via Fabiasco a Montegrino. Insospettito dalla situazione è sceso dall’auto per verificare se ci fosse qualcuno in giro, poi la drammatica scoperta: il corpo di un uomo nel. Subito ha lanciato l’allarme con la richiesta di intervento ai soccorsi. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Luino, gli operatori del soccorso alpino della stazione di Varese, i vigili del fuoco, un’ambulanza della Sos Tre Valli e un’automedica. Nulla da fare per l’uomo, i soccorritori ne hanno constatato il decesso sul posto. I carabinieri hanno subito avviato indagini: i primi rilievi avrebbero escluso l’ipotesi dell’incidente stradale e quindi il coinvolgimento di altri veicoli.