Puntomagazine.it - Montefusco: truffarono una donna anziana, due misure cautelari

. Avrebbero messo a segno la truffa del finto parente in difficoltà. Per i due indagati rispettivamente gli arresti domiciliari e l’obbligo di dimora e presentazione alla PGIeri, all’esito di attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, i militari della Stazione Carabinieri dihanno eseguito un’ordinanza di applicazione dipersonali.Ad emettere il provvedimento il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura.Destinatari della misura cautelare due uomini residenti in provincia di Napoli, un 26enne, sottoposto agli arresti domiciliari ed un 22enne, sottoposto agli obblighi di dimora e presentazione alla Polizia Giudiziaria. Entrami sono raggiunti da gravi indizi di colpevolezza in relazione a reati di truffa aggravata, rapina e furto in abitazione.