Monte Vidon Corrado, doppio appuntamento con la cultura

Fine settimana intenso aorganizzato dal Centro studi Licini in collaborazione con il Comune. Oggi 15 febbraio alle 10 al Teatro comunale secondo incontro del progetto Pac (Piano per l’Arte Contemporanea 2024). Marco Bazzini, responsabile scientifico dell’Archivio Isgrò, terrà una lectio su ‘Emilio Isgrò: la formica e la parola’. La conferenza accompagna l’acquisizione da parte del Comune di, grazie alla vincita del bando Pac con un progetto di Daniela Simoni, del dittico di Emilio Isgrò, realizzato in occasione della mostra ‘Emilio Isgrò. Lettere’ tenutasi nel polo liciniano dinel 2018. L’opera, allestita in una sala dedicata negli spazi espositivi della cantina della Casa Museo, entra così a far parte della collezione permanente della Casa Museo Licini.