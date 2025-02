Laprimapagina.it - Montalto Uffugo, tragedia in via Malagodi: Alessandro Guerra travolto e ucciso da un furgone

Dramma aScalo nel pomeriggio di sabato 15 febbraio., 41 anni, ha perso la vita dopo essere statoda unutilizzato per un trasloco in via.Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo si sarebbe messo in movimento a causa di un problema al freno di stazionamento, investendo l’uomo. La strada in pendenza avrebbe aggravato la situazione, rendendo inevitabile la.Inutile l’intervento dei soccorsi, giunti anche con l’elisoccorso: pernon c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti Carabinieri, Polizia Locale e Vigili del Fuoco, che hanno lavorato a lungo per recuperare il veicolo, finito impantanato in un terreno vicino.La comunità è sotto shock per la perdita improvvisa di un padre di famiglia.lascia la compagna e due bambini.