Ilrestodelcarlino.it - Montale ha pronto lo champagne. Mc cerca l’impresa con Altamarca

C’è una formazione del futsal modenese che già a febbraio è a un passo dal festeggiare il salto di categoria. Ilschiacciasassi di C2 ha conquistato giovedì, nel posticipo casalingo col Celtic, la vittoria numero 12 su 12 gare con un 3-2 firmato dai gol di Cellurale, Meschini e Ruvolo e oggi pur riposando nella 5^ di ritorno potrebbe stappare lodal divano. Gli "orange" sono infatti a +14 sul Sant’Agata che ospita la Legione Parmense fanalino di coda a zero: i bolognesi devono ancora giocare 5 gare e vincendole tutte possono arrivare al massimo a quota 37, un punto in più degli attuali 36 del, che però ha solo 4 gare da giocare. In caso dunque di ko o pari del bolognesi (risultati comunque improbabili col fanalino fermo a zero) già oggi ilsarà promosso in C1, altrimenti basterà comunque un successo sabato 22 sul campo proprio della Legione Parmense per la certezza.