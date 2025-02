Nerdpool.it - Monster Energy Supercross 25: svelato il primo gameplay trailer del nuovo capitolo

Milestone, leader mondiale nello sviluppo e nella pubblicazione di giochi di corse con sede a Milano, insieme a Feld Motor Sports, Inc., punto di riferimento globale nell’intrattenimento motoristico in arene e stadi, ha rilasciato ildi25 – The Official Video Game.Il video, realizzato con la collaborazione di alcuni tra i più importanti creator della community di, mette in mostra i tracciati di Anaheim 1 e Glendale nel loro layout ufficiale del 2025. Per la prima volta nella storia della serie, il gioco utilizza una nuova procedura di sviluppo basata sulle cianografie dei circuiti del campionato in corso, garantendo un’esperienza ancora più autentica con roster, moto e tracciati aggiornati alla stagione attuale. Oltre ai celebri circuiti, ilsvela anche uno dei tracciati originali di motocross progettati da Milestone, offrendo un’esperienza di guida completamente inedita.