Monopattini a Modena, controlli a tappeto

, 15 febbraio 2025 – L’ultimo incidente grave, purtroppo mortale, si è verificato un paio di settimane fa in via Vandelli: un 38enne ha perso l’equilibrio ed è caduto dal suo monopattino. A gennaio invece in Rua Frati un uomo di 62 anni è stato travolto e ferito da un’altra persona che viaggiava su un monopattino e che non si è fermata. Il Comune avvia una campagna di sensibilizzazione all’utilizzo del mezzo, “al rispetto delle regole e a corretti comportamenti di guida, anche in considerazione delle numerose segnalazioni di conducenti che circolano su marciapiedi, sotto i portici e senza casco”. Da oggi campagna di sensibilizzazione e da lunedì partirannomirati suielettrici alla luce delle novità contenute dal Codice della strada e della legge 160 del 2019. Una task force quella del Comune che desta tuttavia perplessità tra le associazioni30 e Fiab: “Ben vengano maggiori, ma non vorremmo che ielettrici diventassero il capro espiatorio della mancanza di sicurezza stradale, che invece riguarda altre cause”.