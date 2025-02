Secoloditalia.it - Monaco, morte mamma e figlia di due anni ferite nell’attentato. L’attentatore afghano: “Me l’ha detto Allah”

Un cazzotto allo stomaco. Non cenno fatta la bimba di duee sua madre 37enne, rimaste gravementenell’attacco mortale con un’auto avvenuto giovedì adi Baviera. Lo ha reso noto la polizia locale. “Purtroppo oggi dobbiamo confermare ladella bimba di duee della madre di 37”, ha dichiarato all’Afp il portavoce della polizia, Ludwig Waldinger. Almeno 30 persone sono rimasteil 13 febbraio scorso nell’attacco alla folla riunita per una manifestazione sindacale organizzata dai Verdi, quando un’auto è stata lanciata sulla folla da un richiedente asilo, poi fermato. Il giovane, 24, aveva precedenti per furto e reati in materia di stupefacenti.La polizia:”Contesto estremista”Secondo i media il 24enne aveva ”condiviso post filo islamisti” sui sociera passato in precedenza anche dall’Italia.