Lapresse.it - Monaco di Baviera, proteste davanti alla sede della Conferenza sulla sicurezza

Centinaia di manifestanti si sono riuniti adidurante laospitata in città, per protestare contro la politica di riarmo dei PaesiNATO. Il corteo ha sfilatodel summit chiedendo di fermare le guerre e di mettere al centro priorità come il cambiamento climatico. Il conflitto in Ucraina è infatti uno dei punti chiave all’ordine del giorno, dopo che Zelensky ha chiesto di creare un esercito europeo.