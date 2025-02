Ilgiorno.it - Molesta e violenta. Pesta un carabiniere

Leggi su Ilgiorno.it

"Non mi ricordo cosa ho fatto, ma chiedo scusa a tutti". Davanti al giudice di Como, che l’ha processata per direttissimo, Elisa Martinelli, 43 anni di San Bartolomeo Valcavargna, non ha saputo giustificare le sue condotte di giovedì sera, quando ha iniziato a infastidire la clientela del bar Total di via per Osteno, al punto da richiedere l’intervento dei carabinieri. Quando la pattuglia del Radiomobile di Menaggio è arrivata, la donna, in evidente stato di alterazione, si è mostrata subito molto aggressiva, rifiutandosi di farsi identificare e di seguirli. Ha poi aggredito i militari, uno dei quali è rimasto ferito al termine di una colluttazione. Una volta fatta salire a fatica sull’auto di servizio, nel tragitto verso la caserma è riuscita a danneggiarla, graffiando gli interni. Ieri mattina ha patteggiato 8 mesi di reclusione, senza sospensione condizionale.