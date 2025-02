Forlitoday.it - Modigliana, tre giorni di lavori sul ponte di via Corbari: come cambia la viabilità

Leggi su Forlitoday.it

A seguito deiin corso per il rifacimento dei sotto servizi e messa in sicurezza del tratto di viada lunedì a mercoledì prossimi, condizioni meteo permettendo, verrà interrotto il traffico nel tratto interessato daiche riguarderanno l’intervento suldi via