Ilrestodelcarlino.it - Modena Volley, ipotesi nuova proprietà: la maggioranza alla famiglia Storci

, 15 febbraio 2025 – “Sono in corso valutazioni su di unasuddivisione delle quote societarie tra Giulia Gabana e la”. Con una nota ufficiale la storica società, Valsa Group, commenta le indiscrezioni su presunti futuri assetti societari pubblicate oggi dGazzetta dello Sport. Prosegue la nota: “Le eventuali decisioni, che verranno prese solo dopo la fine della stagione in corso, sono il frutto di un rapporto basato sulla massima collaborazione tra i soci e hanno come unico fine la solidità e sostenibilità della società presente e futura”. A quanto emerge, sarebbe dei giorni scorsi un preliminare per il passaggio del 30% delle quote della socia diGiulia Gabana a quelli di minoranza, la(Christian ricopre attualmente la vicepresidenza).