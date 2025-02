Ilrestodelcarlino.it - Modena Spezia 1-1, Zaro salva un punto preziosissimo

, 15 febbraio 2025 – Cuori deboli, come state? Prima di tutto, la salute. Perché, siamo certi, altaggio sulla linea dia qualche secondo dalla bandiera a scacchi più di un fiato è rimasto sospeso. Contenti per il vostro benessere, passiamo ai temi del campo. Per come si era messa nel primo tempo, tanta roba. Tradotto:da prendere con due mani, da portare a casa e da coccolare come fosse un peluche per un bambino. Il doppio volto delracconta di una squadra inizialmente timida, in balia delle scorribande dellosugli esterni, dove Beyuku non indovina la giornata tant’è che al rientro in campo dagli spogliatoi toccherà a Magnino mettere ordine tattico. Con Defrel davanti (Pedro Mendes nemmeno in panchina per un fastidio muscolare all’adduttore accusato in rifinitura) edi nuovo titolare al centro della difesa, i canarini soffrono la fisicità della squadra di D’Angelo, parecchio astuta anche nel farsi sentire spesso e volentieri col direttore di gara.