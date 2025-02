Internews24.com - Modena Spezia 1-1, Pio Esposito tocca quota 13 gol, ma non basta! Pareggio per i liguri

Protagonista della sfida, ovviamente, ancora il gioiellino di proprietà dell'Inter, Pio, che trova l'ennesima rete della sua stagione, arrivando a13. L'attaccante cresciuto nel settore giovanile dell'Inter sblocca il match al 23° minuto, finalizzando con un elegante tocco sotto un assist di Arkadiusz Reca. Tuttavia, poco prima dell'intervallo, i gialloblù trovano ilgrazie all'ex Sassuolo Grégoire Defrel??, gol numero 13 in campionato per Pio: ancora in rete l'attaccante di proprietà dell'Inter, stavolta contro ilpic.