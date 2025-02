Lanazione.it - Modena-Spezia 1-1: il solito Pio, poi Zaro non fa esultare Kouda

, 15 febbraio 2025 – Non va oltre il pari losul campo del. Dopo il meritato vantaggio con Pio Esposito, a quota 13 tra i cannonieri, subisce il pari di Defrel. Nel secondo tempo ritmi più bassi anche da parte degli aquilotti, a cui non basta la superiorità nel finale per chiudere la gara al meglio. D'Angelo dà fiducia in avvio a Bertola, lasciando Mateju in panchina, poi in campo si rivede Bandinelli al rientro dalla squalifica. Il primo squillo, dopo un'azione confusa al 4' nell'area spezzina, è proprio degli aquilotti con Bandinelli che prova due volte la conclusione e al secondo tentativo calcia forte ma centrale e Cragno blocca con sicurezza. Grande occasione per loal 20' con Pio Esposito che scarica il destro schiacciando il pallone, dopo la torre di Vignali e la deviazione di Lapadula, con palla che scheggia la parte alta della traversa.