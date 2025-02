Misteri dal profondo la spiegazione del finale | quali segreti si nascondono nell’abisso?

Leggi su Cinefilos.it

dal, ladelsi?Diretto da Scott Derrickson, noto per Doctor Strange e The Black Phone,dal(The Gorge) fonde azione, romanticismo e horror per creare un’inquietante lenta combustione che si trasforma in una battaglia per la sopravvivenza. Affidandosi ai suoi due protagonisti, Levi (Miles Teller) e Drasa (Anya Taylor-Joy), per portare avanti la narrazione, il film è claustrofobico e presenta dialoghi minimi. Entrambi sono reclutati come cecchini d’élite e sanno molto poco dell’operazione che stanno intraprendendo. Sanno solo che saranno posizionati in una torre di avvistamento su entrambi i lati di una gola, con precise istruzioni di non comunicare con l’altro lato. Naturalmente, infrangono quella regola, si legano per le loro somiglianze e le cose vanno male molto rapidamente, in più di un modo.