Mister Movie | Tilda Swinton di Doctor Strange annuncia una pausa dai film

In un sorprendente sviluppo,, celebre per il suo ruolo in, hato che si prenderà unadal mondo del cinema per riflettere sul futuro della sua carriera.La Star disi Prende unadai RiflettoriDopo un'esperienza cinematografica che ha avuto inizio nel 1986 con Caravaggio di Derek Jarman, l'attrice britannica ha dato vita a numerosi personaggi iconici inleggendari, tra cui Le cronache di Narnia (2005), Michael Clayton e molti altri. Nonostante il successo,ha deciso che il momento di fare una riflessione sul proprio percorso professionale è arrivato.UnaNecessaria per la Star di ConstantineDurante la sua partecipazione al Festival Internazionale del Cinema di Berlino, dove è stata premiata con l'Orso d'Oro per il suo contributo alla carriera cinematografica,ha confermato che quest'anno non prenderà parte a nuovi progetti cinematografici.