Mistermovie.it - Mister Movie | Sanremo 2025 Scaletta Cantanti Finale, Quinta Serata 15 Febbraio

Leggi su Mistermovie.it

Laconclusiva del Festival diè finalmente arrivata. Sabato 15, in primasu Rai 1, andrà in onda l'attesissimo attodella kermesse musicale, che vedrà esibirsi tutti i 29 artisti in gara. A condurre lo spettacolo sarà Carlo Conti, affiancato dai co-conduttori Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan.LadelladiEcco l'elenco deiche si esibiranno durante la, riportati in ordine alfabetico:Achille Lauro - Incoscienti giovaniSerena Brancale - Anema e coreBresh - La tana del granchioBrunori Sas - L'albero delle nociClara - FebbreComaCose - CuoriciniLucio Corsi - Volevo essere un duroSimone Cristicchi - Quando sarai piccolaElodie - Dimenticarsi alle 7Fedez - BattitoFrancesco Gabbani - Viva la vitaGaia - Chiamo io chiami tuGiorgia - La cura per meIrama - LentamenteMarcella Bella - Pelle diamanteFrancesca Michielin - Fango in paradisoModà - Non ti dimenticoNoemi - Se t'innamori muoriOlly - Balorda nostalgiaMassimo Ranieri - Tra le mani un cuoreRkomi - Il ritmo delle coseRocco Hunt - Mille vote ancoraRose Villain - FuorileggeSarah Toscano - AmarcordShablo feat Guè, Joshua e Tormento - La mia parolaJoan Thiele - EcoThe Kolors - Tu con chi fai l'amoreTony Effe - Damme 'na manoWillie Peyote - Grazie ma no grazieL'ordine di uscita deisarà svelato durante la conferenza stampa o nel pomeriggio della stessa giornata.