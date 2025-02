Mistermovie.it - Mister Movie | Daredevil Born Again pronto per una terza stagione

L'uscita di "" si avvicina e l'entusiasmo tra i fan dell'universo Marvel è alle stelle. I Marvel Studios stanno puntando molto su questa nuova serie, investendo risorse nella promozione per accendere l'hype attorno al ritorno del celebre eroe di Hell's Kitchen. Il primo trailer ha confermato le aspettative: un'atmosfera cupa, scene d'azione intense e una narrazione più adulta rispetto agli altri prodotti dell'MCU."": L'attesa cresce per la nuova serie Marvel su Disney+La primasarà disponibile su Disney+ a partire dal 5 marzo 2025. Questa sarà la prima vera occasione per vedereprotagonista in un progetto interamente dedicato a lui nel Marvel Cinematic Universe. Finora, il personaggio interpretato da Charlie Cox era apparso in brevi cameo e crossover, lasciando i fan desiderosi di una storia più approfondita.