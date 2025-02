Mistermovie.it - Mister Movie | Carlo Conti fa la Storia, la Serata dei Duetti e Cover è da record negli ascolti, la più vista

Il Festival di Sanremo 2025, condotto da, è giunto alla sua penultima, suscitando un entusiasmo crescente in tutta Italia. La quarta, dedicata allee ai, ha visto i 29 artisti in gara reinterpretare grandi successi della musica italiana e internazionale, affiancati da ospiti speciali che hanno arricchito ladi emozioni e sorprese.Glidella Quartada, Un Festival in Crescita: L'Aspettativa Cresce per la FinaleLe performance sono state incredibilmente coinvolgenti, con l’esibizione di Giorgia e Annalisa che hanno incantato il pubblico con la loro versione di "Skyfall" di Adele, mentre Lucio Corsi, accompagnato da Topo Gigio, ha offerto una rivisitazione in chiave moderna del celebre "Nel blu dipinto di blu" di Domenico Modugno.