«Mio padre è morto in una Rsa a Settignano e mi hanno mandato la fattura degli ultimi giorni di degenza»

Lucia Samuelli, personal trainer a Firenze, è la figlia di Gianpiero, pensionato 86enne ed ex magazziniere alla Zanussi. L’uomo èl’11 febbraio nella Rsa Villa Desiderio di. Insieme ad altri due anziani, mentre 114 sono rimasti intossicati per del cibo avariato. Samuelli racconta al Corriere della Sera che «lunedì scorso — verso le 6 del mattino — michiamato dalla Rsa per dirmi che stavano portando mioall’ospedale per vomito e diarrea». E poi? «E poi un’ora dopo mi ha chiamato il medico dell’ospedale per dirmi di correre da loro, che mioera in condizioni gravi: poteva morire da un momento all’altro».La Rsa Villa DesiderioA quel punto il giorno successivo è stato celebrato il funerale. «Distrutti dal dolore, abbiamo letto le notizie comparse sui giornali.