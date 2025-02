Monzatoday.it - "Mio figlio ha un record: da settembre arriva ogni giorno in ritardo a scuola, ma non per colpa sua"

Leggi su Monzatoday.it

“Certamente non sono orgogliosa, ma in fin dei conti mionon ha. Pur alzandosi all’alba e prendendo il treno in tempo perre con largo anticipo in classe, ha accumulato un numero enorme di ritardi a. Ormai è prassi l'arrivo acon almeno 10 minuti di, ma.