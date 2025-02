Biccy.it - Miley Cyrus e Lady Gaga si esibiscono al concerto del SNL

Il famoso Saturday Night Live ha compiuto 50 anni e per l’occasione hanno organizzato un grande evento al quale hanno partecipato numerose star. Tra le tante che si sono esibite al The Saturday Night Live 50th anniversary concert anche. Entrambe le popstar hanno cantato un medley, poi la prima si è scatenata sulle note di Flowers e la Germanotta ha suonato e cantato Shallow (basta, pietà). Bravissime come sempre, ma qualcuno ricordi ache ha appena rilasciato un nuovo singolo, che tra l’altro sta andando bene e che magari avrebbe bisogno di un supporto dopo il video musicale uscito due settimane fa ai Grammy.performing Flowers at SNL50: Homecoming Concertpic.twitter.com/VYUWeZFYss— ?¿?? ? ??? ??????? (@VOODOO) February 15, 2025At the SNL50 Homecoming Concert,and Brittany Howard covered “Crazy Little Thing Called Love” in a nod to Queen’s final public performance in North American prior to Freddie Mercury’s passing.