Miles Teller su I Fantastici Quattro | Non auguro a nessuno di essere parte di un tale flop

Leggi su Cinefilos.it

su I: “Nondidi unsta facendo il press tour per promuovere il suo nuovo film, The Gorge, e con il primo trailer di I: Gli Inizi dei Marvel Studios uscito la scorsa settimana, le domande si sono inevitabilmente rivolte al ruolo dell’attore come Reed Richards in Fant4stic della 20th Century Fox.Il film di Josh Trank sulla prima famiglia Marvel è stato un noto insuccesso, e non è qualcosa di cui il regista o il cast sono stati particolarmente entusiasti di discutere nel corso degli anni. Come ci si potrebbe aspettare,non è apparso troppo contento di parlare del suo breve incarico come Mr. Fantastic mentre chiacchierava con THR, ma ha rivelato di aver guardato il trailer del reboot del MCU: “Nondidi un fiasco.