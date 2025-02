Milano sparatoria in piazzale Gambara | un morto e un ferito gravissimo Il raid dal panettiere il killer è in fuga

Leggi su Open.online

Un uomo, non ancora identificato, èdopo esser stato colpito da alcuni proiettili in unaavvenuta nel pomeriggio di oggi, sabato 15 febbraio, a, in, periferia ovest della città. In base alle prime ricostruzioni due persone sono state colpite da alcuni colpi sparati da una terza persona, scappata prima dell’arrivo della polizia. L’altra persona, rimasta ferita è stata trasportata al Policlinico. Ha origini ucraine, è un 26enne ricoverato in gravissime condizioni. I due, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, sarebbero entrati dalnel, di fianco a un locale nell’ora dell’aperitivo, e poco dopo aver ordinato, sarebbero stati colpiti. Sul posto oltre alle Volanti della questura, sono arrivati i mezzi della Scientifica per i rilievi.