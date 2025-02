Ilgiorno.it - Milano imbiancata dal graupel, la “neve tonda”: ma quindi sono fiocchi o grandine?

– Sole, di prima mattina. Ma poi tuoni, fulmini, pioggia eche imbianca la città come se fosse. Anzi no, si trattava di “”. Questo sostengono alcuni esperti di meteo. Ma che c’è il “” o, in termini volgari, “gragnola”. Di certo un fenomeno atmosferico più raro rispetto a quelli citati all’inizio. È la cosiddetta(ogranulosa friabile omolle o anche pallottoline di), una precipitazione atmosferica solida, costituita da palline di ghiaccio bianche e opache, che cadono da una nube. È spesso erroneamente associata alla pioggia gelata. Le pallinegeneralmente coniche o sferiche, friabili e facilmente comprimibili. Cadendo al suolo rimbalzano e spesso si sbriciolano. La precipitazione diavviene con temperature di poco superiori allo 0 °C, spesso in rovesci insieme ao pioggia.