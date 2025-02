Ilgiorno.it - Milano, carabinieri intervengono per una fuga di gas e trovano 184 chili di droga: nei guai due ragazzi

– La scorsa notte, 15 febbraio, idel Nucleo Radiomobile hanno arrestato aper detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 22enne italiano, pregiudicato e con precedenti specifici, e denunciato in stato di libertà per il medesimo reato una 19enne anche lei italiana, incensurata. I, intervenuti in ausilio ai Vigili del fuoco per verificare una possibiledi gas in un edificio residenziale di via Pampuri, poi non verificata, hanno percepito un forte e persistente odore di stupefacente provenire da un appartamento, adibito a B&B, sito al piano terra del palazzo. Una volta entrati all’interno dell’immobile, occupato dai due giovani, all’esito di perquisizione locale e personale, sono stati rinvenuti, occultati all’interno di due frigoriferi, 180 kg di hashish, 4 kg di marijuana, numeroso materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente e tre bilancini di precisione.