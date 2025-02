Sport.quotidiano.net - Milan-Verona: Conceiçao fa spazio al turnover. Le ultime sulle formazioni

o, 15 febbraio 2025 – Lo scivolone patito nel match di andata del playoff di Uefa Champions League sul campo del Feyenoord ha nuovamente fatto piombare in un vortice di critiche ildi Sergio, che soprattutto in fase offensiva – nonostante l’esperimento dei quattro tenori, che per ora sarà accantonato anche per faralin vista dell’importantissima gara di ritorno – è apparso nuovamente compassato impreciso e povero di soluzioni. Le occasioni di riscatto per i rossoneri, chiamati a rispondere al successo del Bologna contro il Torino per tenere viva la rincorsa a un posto in Champions, comunque, non mancano, a partire dal match in programma questa sera alle 20.45 (diretta su DAZN e Sky Sport) contro l’Hellasdi Paolo Zanetti, reduce dal pesantissimo 5-0 incassato contro l’Atalanta e desidero raggranellare punti importanti nella lotta salvezza: “Dobbiamo avere una reazione dopo quello che è successo perché noi per primo non siamo contenti e sappiamo come farlo – ha spiegato il tecnico degli scaligeri, Zanetti, nella conferenza stampa della vigilia –.