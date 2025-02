Internews24.com - Milan Verona 1-0, Gimenez regala la vittoria a Conceicao! La classifica aggiornata. Cosa cambia per l’Inter

Leggi su Internews24.com

di Redazione1-0,la! Laper, dopo il match di San SiroFinisce qui, terza gara di questo sabato di Serie A, valida per la 25a giornata. Match dello stadio San Siro terminato con il risultato di 1-0. Gara complicata per la squadra di, che per gran parte della sfida non riesce a sbloccare la partita, merito di una grande prestazione degli scaligeri. Poi nel finale di gara, il neo acquistoappoggia la palla in rete etre punti importanti ai rossoneri, in corsa per il quarto posto. In attesa di Juve Inter, ecco comela.Napoli 56 (25)Inter 54 (24)Atalanta 51 (25)Lazio 46 (25)Juventus 43 (24)Fiorentina 42 (24)Bologna 41 (24)41 (24)Roma 34 (24)Udinese 30 (24)Torino 28 (25)Genoa 27 (24)Cagliari 25 (25)Lecce 24 (24)23 (25)Como 22 (24)Empoli 21 (24)Parma 20 (23)Venezia 16 (24)Monza 13 (24)Leggi su Internews24.