Milan-Verona 1-0 decide Santi Gimenez

(Adnkronos) – Ildi Sergio Conceicao vince a San Siro 1-0 contro ilgrazie al neo acquisto, al secondo gol in due partite, che al 75?, su assist di Leao, ha regalato i tre punti ai rossoneri che salgono così a 41 punti, agganciando il Bologna e portandosi a -1 dalla Fiorentina. Ilnonostante una gara attenta lascia San Siro senza punti e resta a 23. Conceicao per la sfida scegliee Joao Felix in avanti dal 1?, con Sottil e Musah esterni. Fofana e Rejinders in mediana, mentre in difesa c’è Gabbia con Thiaw. Zanetti invece opta per Sarr per guidare l’attacco con Suslov e Kastanos a supporto. Primo tempo a ritmi più compassati che si chiude senza gol il primo ma con i rossoneri pericolosi con Reijnders, Joao Felix e Musah da metà gara. Al 25? il primo squillo delcon Reijnders che impegna Montipò con un tiro da fuori area, poi al 27? Joao Felix prova un tiro-cross sul quale Montipò si rifugia in corner.