Milan Verona 1-0, Conceicao ritrova il sorriso dopo il ko di Rotterdam: basta Gimenez per battere i gialloblù. I dettagli

1-0, il ko in Champions i rossoneri tornano a vincere nel match di San Siro: decide la rete di Torna a vincere il, che in quel di San Siro batte con il risultato di 1-0 il grazie al gol di Santiago a un quarto d'ora dal triplice fischio finale del match. Una rete, quella del messicano, che rilancia momentaneamente i rossoneri in classifica, portandoli a due soli punti di distanza dalla Juve, al momento al quinto posto in attesa di scendere in campo domani sera.