Milan nervoso Conceição cambia Verona subito poi la Champions I Fantastici 4 possono aspettare

Ricomincio da tre, due, fors’anche solo uno. Un passo indietro, comunque, rispetto a Rotterdam e aiquattro (chenon sono stati). Per prepararne un altro di passo, ma avanti, martedì nel ritorno a San Siro col Feyenoord alle 18.45. Non ha parlato Conceiçao, alla vigilia del match di questa sera, ao, alle 20.45 contro il. Non era tenuto a farlo, avendo già presenziato in conferenza al De Kuip. Presenza lampo, scocciato dal protrarsi di quella del predecessore. Segnale di un nervosismo palpabile che avrà di certo trasmesso alla squadra, cercando di toccare le corde giuste. Le solite, quelle che suonano una volta sì, poi no, poi pochino, poi ancor meno: "Costanza, voglia, atteggiamento, mentalità. La qualità non è solo tecnica, servono tante altre caratteristiche", il concetto ribadito dal portoghese in coda al ko in Olanda.