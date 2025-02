Dailymilan.it - Milan, la cura Sérgio Conceição ha fatto bene a Strahinja Pavlovi?. I numeri

Ilcon laha ritrovato?, il difensore serbo sta convincendo di partita in partita.Come può cambiare la stagione di un singolo calciatore quando cambia l’allenatore, è proprio il caso del difensore serbo del? che con l’avvento in panchina diè tornato ai livelli importanti mostrati prima di approdare in rossonero.Il difensore serbo, arrivato in rossonero in estate per 18 milioni dal Red Bull Salisburgo, con Paulo Fonseca non aveva trovato quel feeling tecnico che si sarebbe aspettato, tanto è vero che l’allenatore nel corso di una conferenza stampa aveva parlato così del suo difensore:Questa è una realtà diversa per lui, perché c’è un modo diverso di giocare rispetto a quello a cui era abituato nel suo precedente club.