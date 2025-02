Milan-Hellas Verona è svoltata da Leao | Gimenez segna il suo primo gol a San Siro e porta il +3

Leggi su Sportface.it

Ilnon convince del tutto, fatica per circa 60?, ma poi con l’ingresso disvolta la sua serata e raccoglie altri tre punti decisamente imnti nella rincorsa verso un posto nell’Europa che conta del prossimo anno. A Sanfinisce 1-0 per la formazione di Conceicao, che con la rete di– al suogol davanti al proprio pubblico – sale a quota 41 punti in classifica dopo il quarto risultato utile consecutivo e la terza vittoria nelle ultime quattro in Serie A. L’resta invece in sestultima posizione, a +3 sulla zona retrocessioneTEMPO AVARO DI EMOZIONICome si ipotizzava alla vigilia, Conceicao cambia tanto in attacco e si presenta con Pulisic ein panca: ci sono Sottil e Musah nell’11 titolare, oltre a Joao Felix e Jimenez. La prima mezz’ora di gioco non regala tante emozioni al pubblico del Meazza, che trema quando Maignan rischia una mezza papera sul tiro di Duda, riuscendo però a deviarlo in calcio d’angolo.