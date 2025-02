Sport.quotidiano.net - Milan Futuro, ultima chance. Bonera si gioca tutto

Una settimana dopo la sconfitta contro la Lucchese, con il tecnico Danieleconfermato momentaneamente in panchina, ilè chiamato a reagire sul campo. Oggi alle 15 i rossoneri fanno visita all’ostica Pianese, reduce da quattro vittorie nelle ultime cinque gare, al settimo posto e in piena zona playoff. Dati che non contribuiscono a semplificare la trasferta del, che dal suo canto ha un fondamentale bisogno di ottenere punti salvezza. Il quindicesimo posto, distante cinque punti, è alla portata ma serve inanellare un filotto di buoni risultati., viste le assenze legate anche agli impegni di prima squadra e Primavera, dovrebbe optare per quella che ormai è la formazione tipo. A guidare l’attacco sarà sempre il duo Ianesi-Magrassi, mentre Quirini e D’Alessio sono confermati come esterni.