Mignani stende il Milan U23 e la Pianese vede la salvezza

Piancastagnaio (Siena), 15 febbraio 2025 – Basta un gol di(il tredicesimo) su rigore allaper avere la meglio sulFuturo U23, centrare il terzo sigillo di fila e allungare le mani su unache con 41 punti è ormai dietro l’angolo. I giovani rossoneri non erano partiti male e pur senza impensierire Boer nei primi minuti hanno provato a fare la gara. Poi crescono i padroni di casa. Occasione per laal 23’: Bacchin recupera un pallone e fugge in contropiede, ma, al momento di servirela difesa rossonera devia in corner. Sugli sviluppi del calcio d’angolo, è ila rispondere andando a sua volta in contropiede, ma il tiro di Magrassi è sbilenco e non impensierisce Boer. Al 33’, arriva l’episodio che cambia il volto del match: Nicoli viene steso da Camporese ma l’arbitro concede il vantaggio visto che la palla arriva a, che di prima intenzione colpisce il palo.