Screenworld.it - Mickey 17: Robert Pattinson omaggia un film dei fratelli Coen (senza rendersene conto)

ha fatto una scoperta inaspettata durante la conferenza stampa del Festival di Berlino per il17 di Bong Joon-ho. L’attore ha rivelato, tra le risate, di aver inconsapevolmente basato l’accento del personaggio di17 su quello di Steve Buscemi nelFargo dei. L’ispirazione sarebbe nata indirettamente: Bong Joon-ho aveva suggerito Peter Stormare come riferimento per il clone18, e questo ha portato, a imitare l’accento di Buscemi per17.Neldi fantascienza,interpretaBarnes, un uomo che accetta di diventare un clone in una colonia spaziale. Il suo compito consiste nell’affrontare missioni pericolose da cui non è previsto sopravviva, ma ogni volta che muore viene rigenerato in un nuovo corpo.