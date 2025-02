Thesocialpost.it - “Mia figlia scomparsa a 3 anni, non l’ho mai più vista”. Il disperato appello a Chi l’ha Visto?

Un, quello lanciato da Andrea Palermo, padre che non vede suaMatilde da più di dieci. L’ultima volta la bambina aveva tre, oggi ne ha quasi 14. Da quel momento, era l’estate del 2014, ècon la madre e lui non ha più potuto abbracciarla.Leggi anche:Sinner, raggiunto l’accordo con la Wada: tre mesi di squalifica per il caso Clostebol, può restare primo al mondo “Dopo così tanto tempo comincio a temere il peggio”, ha spiegato Palermo, imprenditore milanese di Sesto San Giovalle pagine di Repubblica. “Purtroppo di Matilde non c’è alcuna traccia, nemmeno in un registro scolastico o in qualche ospedale per un’eventuale cura. Lo stesso si può dire per la madre. Sembrano sparite nel nulla”. L’uomo sospetta che la donna possa essere stata aiutata da altre persone a cambiare identità o a far in modo di non essere rintracciata.