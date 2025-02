Thesocialpost.it - “Mi rilasso così”. Elodie e il dettaglio a luci rosse: lei lo mostra e i fan impazziscono

Per combattere la tensione che, inevitabilmente, accompagna i cantanti durante la settimana del Festival di Sanremo, ognuno ha i suoi metodi. E anche un po’ di sano piacere personale, a quanto pare, può venire in soccorso durante giornateintense. Parola di, che ha deciso di condividere in queste ore undella sua avventura nel corso della kermesse musicale.Leggi anche: “Cogl***, testa di ca***”. Fedez esplode a poche ore dalla finale di SanremoLa cantante, in gara al Festival di Sanremo con il brano “Dimenticarsi alle 7”, ha pubblicato un video nel quale hato un giocattolo erotico che ha portato a Sanremo. «No, questo non è un telefono, ma queste sono giornate in cui c’è della tensione, quindi quando sei nervosa. vrrr», ha detto sorridendo, mentreva il vibratore nero.