Ilfattoquotidiano.it - “Mi hanno fatto girare la maglietta, non sono John Travolta. Gli occhiali? 3 euro dai cinesi”: la rabbia di Johnson Righeira dopo l’esibizione a Sanremo con i Coma Cose

il “collana gate” che ha visto protagonista Tony Effe, èsona finire nel mirino della “censura” Rai per una. Ospite di Alessandro Cattelan alFestival insieme ai, con cui ha duettato sulle note di “L’estate sta finendo” (trasformata per l’occasione in “sta finendo“),non ha nascosto il suo disappunto: “Il duetto è andato benissimo, maarrivato sul palco un po’ incazzato”, ha confessato ancora arto. “Milaal contrario, midetto che non si può mettere.”.Il motivo? La scritta “Se ti conosci ti eviti” stampata sulla t-shirt, una frase tratta dal merchandising ufficiale del cantante. “delle magliette mie, un negozietto ne ha stampate una ventina”, ha spiegato. “Era unasimpatica, non stiamo parlando delle scarpe di