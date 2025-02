Ilfattoquotidiano.it - “Mi attaccano la scarpa al piede con lo scotch”: Francesca Michielin e il ‘trucco’ per stare sul palco senza stampelle dopo la caduta

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Festival in salita per. Non tanto dal punto di vista artistico, ma per le traversie fisiche che la cantautrice sta attraversando. Prima dell’inizio della kermesse, infatti,dalle scale e si è reso necessario per lei l’utilizzo die tutore. Sul, però, nel momento delle performance, la cantante non ne fa uso. Ma come fa? A svelare il “trucchetto” è lei stessa ai microfoni di Fanpage: “Sulriesco a resistere quella mezz’ora fasciata, mi hanno anche attaccato con lolaal. Rimango in piedi solo per quei 3 minuti e mezzo, tempo dell’esibizione” ha dichiarato.Un Sanremo chericorderà a lungo, perché come se non fosse abbastanza ha dovuto affrontare anche ladel reggiseno in diretta. In diretta a Radio2 Social Club su Rai Radio2 l’artista ha rivelato: “Il disagio all’ennesima potenza in questo Festival, mi sta succedendo di tutto e ogni sera il disagio aumenta.